O Carlos Renaux enfrenta o Camboriú às 15h deste domingo, 27, no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense Série B. A equipe brusquense luta por vaga direta às semifinais e estreia o técnico Diego Correa. A partida tem transmissão da FCFTV no YouTube.

Após ter treinado o time Sub-17, o técnico Diego Correa, de 40 anos, estreia no time principal. Ele substitui Luis Carlos Cruz, demitido após o empate sem gols no Augusto Bauer com o Nação, pela oitava rodada.

A conta de cartões da equipe é vasta, com o lateral Gerson, o zagueiro Barcellos e os atacantes Pedrinho e João Paulo Pendurados. O volante Henik e Guilherme Pombo estão suspensos.

Para se classificar direto às semifinais, o Carlos Renaux precisa vencer o Camboriú, além de um empate em Juventus x Metropolitano. Esta combinação deixa o tricolor na segunda posição. Qualquer outro resultado no jogo em Jaraguá do Sul tira a possibilidade da vice-liderança.

Na pior das hipóteses, o Renaux terminará na sexta posição, enfrentando o terceiro colocado em jogos de ida e volta por uma vaga nas semifinais. A equipe brusquense já está classificada, pelo menos para esta fase.

