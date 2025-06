Carlos Renaux leva virada e perde final do Catarinense Sub-21 nos pênaltis

O Carlos Renaux é vice-campeão do Campeonato Catarinense Sub-21, após ter sido derrotado na final pelo Tubarão na tarde deste sábado, 31, no estádio Domingos Silveira Gonzales, em Tubarão. Após ter aberto 2 a 0, o tricolor brusquense sofreu a virada com gol aos 52 do segundo tempo, e o jogo foi para os pênaltis, com os anfitriões prevalecendo.

No jogo de ida, em Brusque, o Renaux havia aberto 3 a 0, mas teve a vantagem diminuída para 3 a 2, o que permitia pelo menos um empate em Tubarão para levar o título. O placar no jogo de volta foi aberto com Guilherme Pombo, aos nove minutos do primeiro tempo. Aos 17, Guga ampliou o marcador.

A virada do Tubarão foi toda construída na segunda etapa, com gols de Kaique, aos 24, Elyson, aos 33, e Kauan, já nos acréscimos, aos 52 minutos: 3 a 2. Nas cobranças de pênaltis, o Carlos Renaux perdeu por 4 a 2, com o goleiro Renã, do Tubarão, defendendo o que foi a última cobrança do time brusquense.

Profissional

O Carlos Renaux estreia no Catarinense Série B às 19h30 desta segunda-feira, 2, no Augusto Bauer, contra o Fluminense de Joinville.

