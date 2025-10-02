Carlos Renaux marca dois gols em um minuto e vence a primeira na Copa SC
Vovô fez 2 a 0 no JEC e assumiu vice-liderança do grupo
Com dois gols em um minuto no início da segunda etapa, o Carlos Renaux venceu o Joinville por 2 a 0 nesta quarta-feira, 1º, pela quarta rodada do grupo C da Copa Santa Catarina. Mago e Flaviano marcaram no estádio Augusto Bauer, em Brusque.
Esta foi apenas a segunda vitória do Renaux contra o JEC em 27 jogos na história — na semana passada, o Joinville havia vencido por 4 a 2 no Norte do estado.
Com o triunfo, o Vovô assumiu a vice-liderança do grupo C, com cinco pontos, enquanto o JEC é o terceiro, com quatro. O líder é o BEC com dez e o lanterna é o Nação, com dois. Os dois melhores da chave seguem às quartas de final.
A primeira etapa começou movimentada no Augusto Bauer. Logo aos 7, após desvio de Eydison, Cassio saiu de frente para o goleiro, driblou Pianissolla, mas, com pouco ângulo, pegou fraco, e Naldo tirou quase em cima da linha. Nesse lance, o atacante do Renaux acabou sentindo uma lesão e foi substituído pouco depois.
A resposta do JEC veio aos 12. Lucas Lopes escapou com espaço pela direita e cruzou para o meio da área, mas Mineiro tirou.
Depois desse início aberto, o nível do jogo caiu bastante. O Joinville se contentou em se defender e, sem muita criatividade, o Renaux demorou a assustar novamente.
Aos 30, o JEC chegou. Ruan fez boa jogada pela esquerda e encontrou Vinícius Popó dentro da área, mas o chute foi bloqueado. Dois minutos depois, Flaviano recebeu de Mago na entrada da área e chutou forte, sobre o gol.
Já na reta final, as duas equipes voltaram a assustar. Aos 40, Em jogada individual pela direita, Mineiro ganhou de Mário Henrique e chutou rasteiro, mas Pianissolla defendeu. Nas sequência, o JEC chegou com Kennedy. Ele fez boa jogada individual na entrada da área, limpou a marcação e chutou com perigo, sobre o gol. O placar, porém, não foi alterado antes do intervalo.
O Renaux voltou para o segundo tempo pressionando. Com menos de um minuto, Mago recebeu de Mineiro e cruzou com perigo buscando Juninho Miranda, mas Lucas Lopes salvou o JEC cortando.
Este lance foi um aviso do que viria pela frente. Aos 4, após lançamento de Hanna, Mago saiu com espaço dentro da área e chutou forte, para defesa de Pianissolla. Na cobrança de escanteio, porém, o camisa 7 foi no alto e desta vez, de cabeça, venceu o goleiro do JEC, fazendo 1 a 0.
Poucos segundos após o primeiro gol, Eydison roubou a bola de Alyson, Mago avançou livre pela direita e cruzou para Flaviano ampliar rapidamente: 2 a 0.
O JEC chegou a assustar aos 10, quando Popó recebeu ótimo passe de Lucas Lopes e, de frente para o gol, chutou em cima de Allan. Mas a situação ficou ainda mais complicada para o Tricolor aos 11, quando Lucas Lopes foi expulso direto por uma agressão sem bola em Juninho Miranda.
Depois da expulsão, os dois técnicos fizeram diversas mudanças nas equipes e o ritmo do jogo diminuiu. O Renaux, com a vantagem no placar e também no número de jogadores, correu poucos riscos, enquanto o JEC praticamente não passou do meio-campo.
Aos 35, o Renaux voltou a assustar quando Pedro Marlon chutou forte de fora da área e Pianissolla pegou em dois tempos. Sob gritos de ‘olé’, o Vovô administrou a vantagem e assegurou a vitória dentro de casa.
Na penúltima rodada, o Carlos Renaux joga no estádio do Sesi diante do BEC, no domingo, 5, às 15h. Já o JEC encara o Nação na Arena Joinville na terça-feira, 7, às 20h.
Quarta rodada (grupo C) – Copa Santa Catarina 2025
Estádio Augusto Bauer
Carlos Renaux: Allan; Mineiro (Massilon, min. 23/2ºt), Lucas Rocha, Hebert, e Rafinha; Hanna (Pedro Marlon, min. 23/2ºt), Mago (Pedrinho, min. 35/2ºt) e Guga (Lucas de Sá, min. 23/2ºt); Cassio (Juninho Miranda, min. 14/1ºt), Flaviano e Eydison. Técnico: Diego Corrêa
Joinville: Bruno Pianissolla; Lucas Lopes, Alyson, Naldo e Mário Henrique; Breno Santos, Juliano (Gabriel Chagas, min. 38/2ºt) e Alisson Taddei (Yalle, min. 16/2ºt); Kennedy (Erick, min. 21/2ºt), Ruan (Da Silva, min. 16/2ºt) e Vinicius Popó (Brazion, min. 16/2ºt). Técnico: Leandro Sena
Gols: 1-0, min. 6/2ºt, Mago. 2-0, min. 7/2ºt, Flaviano
Amarelos: Alisson Taddei. Lucas Lopes, Breno Santos, Ruan, Juliano (JEC)
Vermelho: Lucas Lopes (JEC)
Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por José Roberto Larroyd e José Paulo Martins Sinfrônio
