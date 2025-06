Carlos Renaux marca quatro gols em 15 minutos e goleia lanterna da Série B do Catarinense

O Carlos Renaux goleou o lanterna Porto por 4 a 1 neste domingo, 15, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Catarinense 2025. O duelo aconteceu no estádio Municipal Armando Sartti, em Porto União, no Norte do estado.

Os gols do Vovô foram marcados em um período de menos de 15 minutos, ainda no primeiro tempo. O primeiro deles foi aos 14, com o centroavante JP. Seis minutos depois, Mago ampliou.

Já aos 23 foi a vez do volante Herbert ampliar para a equipe de Brusque e, aos 27, o lateral-direito Arouca fez 4 a 0. Já na reta final do primeiro tempo, o Porto descontou com Kauã.

Na segunda etapa, o Carlos Renaux seguiu sendo o melhor time em campo e teve mais chances de ampliar, mas o placar se manteve.

Classificação e sequência

Com a vitória, o Renaux mantém o 100% de aproveitamento em dois jogos e sobe ao segundo lugar, com um ponto a menos que o BEC, que tem um ponto e um jogo a mais. Já o Porto segue zerado, com três derrotas em três partidas, nove gols sofridos e apenas um marcado.

O Vovô volta a jogar fora de casa na próxima rodada diante do Juventus no domingo, 22, no João Marcatto, às 15h. Já no sábado, 21, no estádio do Sesi, o Porto visita o líder BEC. A partida está marcada para às 15h.