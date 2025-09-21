Carlos Renaux perde de virada em jogo com duas expulsões contra Joinville na Copa SC

O Carlos Renaux perdeu a primeira na Copa Santa Catarina 2025. Após sair vencendo diante do Joinville neste domingo, 21, na Arena Joinville, a equipe tomou a virada em seis minutos, teve dois jogadores expulsos e perdeu por 4 a 2 em jogo válido pela terceira rodada. Os gols do JEC foram marcados por Vinicius Popó, Ruan (2x) e Naldo. Já pelo Vovô balançaram as redes Cassio e Mago.

Com a derrota, o Vovô fica com dois pontos e cai para a quarta e última posição do grupo C. Já o JEC chegou a quatro pontos, fica momentaneamente na segunda posição do grupo C e quebra uma sequência de nove jogos sem vitória.

As equipes voltam a se enfrentar na quarta rodada, que abre o returno da competição. O duelo estava marcado para domingo, 28, mas a pedido do Carlos Renaux, a partida agora acontece na quarta-feira, 1º, às 19h30, no estádio Augusto Bauer, em Brusque.

JEC marca no início, mas gol não vale

O jogo começou com o gramado da Arena prejudicado pela forte chuva que caiu em Joinville. Com isso, as primeiras movimentações não tiveram de fato bola rolando e o JEC se aproveitou da bola parada para assustar logo aos três minutos.

Pelo lado direito, Mário Henrique cobrou e lançou bola na área. Marcos Brazion subiu e tocou para marcar o gol. Porém, foi marcado impedimento do atacante tricolor e o lance foi anulado. Pressionado pelos maus resultados na competição e sem vencer há mais de três meses, o tricolor era todo ataque e tinha mais volume no último terço de campo.

Aos sete, Kennedy roubou bola na intermediária de ataque e chutou uma bomba de longe. O goleiro Airon espalmou e deu rebote para dentro da pequena área, onde Vinicius Popó tentou aproveitar, porém, o zagueiro chegou antes e colocou para escanteio.

Vovô perde chance clara

Do outro lado, o Vovô era um “destruidor de jogadas” e tentava sair em contra-ataque em velocidade pelos lados. E uma dessas jogadas, aos 20 minutos, era para dar certo, mas perdeu uma chance clara.

Após uma jogada errada do JEC no ataque, a bola chegou em Juninho Miranda pelo lado esquerdo. Ele puxou para o meio e deu toque de calcanhar para Rafinha, que passou em velocidade. O lateral dominou, cruzou e a bola passou por todo mundo, até chegar em Cassio, que estava sozinho na segunda trave. Ele só precisava tocar para dentro do gol, entretanto, deu uma de zagueiro e conseguiu fazer com que a bola fosse para trás.

Jogo equilibrado

Apesar do Joinville estar mais tempo no campo de ataque, o jogo era equilibrado. Aos 30 minutos, o JEC teve mais uma chance em bola parada. Mário Henrique cobrou falta colocada de perna esquerda. A bola ia no ângulo, mas o goleiro Airon se jogou para fazer mais uma boa defesa.

Na sequência, a equipe do Vale do Itajaí respondeu em chute forte de Lucas Rocha pelo lado direito de ataque. A bola foi longe do gol sem perigo.

Depois disso, o jogo ficou cada vez mais truncado, de muitas divididas e com poucas chances criadas.

A redenção de Cassio

Porém, com o jogo já caminhando para o intervalo com o placar zerado, o Carlos Renaux aproveitou da bola parada para abrir o placar.

Aos 46, escanteio foi cobrado para dentro da área e o pequeno Cassio, que tinha perdido um gol claro, subiu mais que os zagueiros do JEC e tocou de leve na bola para matar o goleiro Bruno Pianissolla. 1 a 0.

O Joinville não conseguiu o empate ainda no primeiro tempo e saiu de campo, mais uma vez, sob vais e gritos de “vergonha” por parte dos poucos torcedores que estavam na Arena.

Leandro Sena muda e JEC consegue virada

Para tentar mudar o cenário do jogo, o técnico Leandro Sena realizou duas trocas para começo da etapa final. Juliano e Ruan entraram nas vagas de Alisson Taddei e Marcos Brazion. Do outro lado, Diego Corrêa tirou o amarelado Guga e colocou Pedro Marlon no meio de campo do Carlos Renaux.

A mudança que mais deu certo foi a entrada de Ruan, que disputou com a zaga do Vovô pelo lado esquerdo aos três minutos. A zaga até conseguiu ficar com a bola, mas tirou errado e ficou com Mário Henrique na ponta da área. Ele cruzou e Vinicius Popó subiu entre os zagueiros para tocar de cabeça e empatar.

Três minutos depois, o JEC conseguiu mais um cruzamento para área, desta vez com Lucas Lopes pelo lado direito. Ruan subiu, tocou de cabeça e a bola chegou a tocar na trave esquerda antes de entrar. 2 a 1 e ambiente mais leve na Arena.

Após levar a virada em seis minutos, o Carlos Renaux se viu em situação adversa e teve a chance de empatar novamente aos nove minutos, quando Flaviano recebeu cruzamento rasteiro do lado esquerdo para dentro da área. Ele chegou batendo de perna esquerda, mas pegou mal e a bola foi longe.

JEC amplia em golaço de Naldo

Mas o JEC era melhor e ampliou o marcador ainda aos 14 minutos em escanteio cobrado por Mário Henrique pelo lado direito. A bola chegou baixa antes da primeira trave, mas o zagueiro Naldo, que foi titular no lugar do machucado Guti, deu um toque de letra para vencer o goleiro Airon e marcar um golaço. 3 a 1.

E o que estava ruim para o clube de Brusque, piorou em expulsão do zagueiro Rocha ao tomar o segundo amarelo aos 23 minutos. Na falta da expulsão, Ruan cobrou direto mesmo de longe e o goleiro Airon salvou o que seria o quarto gol.

Carlos Renaux diminui, mas tem mais um expulso

Entretanto, após alguns minutos sem grandes oportunidades e trocas realizadas pelo técnico Diego Corrêa, o Carlos Renaux conseguiu diminuir e entrar na partida novamente. Mago, que entrou no lugar de Juninho Miranda, recebeu bom passe pelo lado direito de ataque. Ele encarou a marcação, puxou para a perna esquerda e chutou para colocar a bola no ângulo direito do goleiro Bruno Pianissolla para marcar um belo gol. 3 a 2.

Só que a reação foi “travada” após o zagueiro Nuno, que também tinha entrada no segundo tempo, ser expulso aos 39 minutos. Ele fez uma falta na entrada da área em cima de Kennedy, que ia sair na cara do goleiro. O árbitro Eduardo de Carvalho Corrêa aplicou cartão vermelho direto e o Vovô ficou com dois jogadores a menos.

JEC mata o jogo

Com vantagem numérica, o JEC matou o jogo no último lance da partida, já aos 51 minutos. Lucas Lopes cruzou do lado direito para dentro da área e Ruan chegou batendo de perna esquerda para marcar o quarto gol. Desta forma, o tricolor, após mais de três meses sem um triunfo, saiu de campo aplaudido pela torcida.

JEC x Carlos Renaux

JEC: Bruno Pianissolla; Lucas Lopes, Alyson, Naldo e Mário Henrique (Eduardo); Zé Vitor (Yalle), Breno Santos e Alisson Taddei (Juliano); Kennedy, Brazion (Ruan) e Vinicius Popó (Da Silva).

Técnico: Leandro Sena

Carlos Renaux: Airon; Lucas Rocha, Vini Barcellos, Welligton Rocha e Rafinha; Hebert (Matheus), Flaviano (Hanna) e Guga (Pedro Marlon); Juninho Miranda (Mago), Cassio (Nuno) e Eydison.

Técnico: Diego Corrêa

Gols: Cassio (Carlos Renaux), Vinicius Popó (JEC), Ruan 2x (JEC), Naldo (JEC) e Mago (Carlos Renaux).

Cartões amarelos: Welligton Rocha (Carlos Renaux), Guga (Carlos Renaux), Vini Barcellos (Carlos Renaux), Hebert (Carlos Renaux), Zé Vitor (JEC), Flaviano (Carlos Renaux), Hanna (Carlos Renaux), Diego Corrêa (técnico Carlos Renaux), Lucas Lopes (JEC).

Cartões vermelhos: Welligton Rocha (Carlos Renaux) e Nuno (Carlos Renaux).

Arbitragem

Árbitro: Eduardo de Carvalho Corrêa (FCF)

Assistente 1: Mauro Ricardo Oliveira da Luz (CBF)

Assistente 2: Felipe Aderaldo da Conceição (FCF)

Quarto árbitro: Daniel Vitor da Conceição (FCF)

Público e renda

Público: 818 torcedores

Renda: R$ 15.940 mil