Carlos Renaux perde grandes chances e empata em Joinville na estreia da Copa Santa Catarina

Após o título da Série B do Campeonato Catarinense, conquistado na última semana, o Carlos Renaux empatou com o Nação em 0 a 0 na primeira rodada da Copa Santa Catarina. O jogo aconteceu na Arena Joinville.

Na primeira etapa, o Carlos Renaux teve as principais oportunidades em jogadas pelo lado, a primeira criada por Guga, que foi desperdiçada por Hebert na cara do gol. A outra grande ocasião foi após jogada de Cassio, já na reta final, mas Mago furou de dentro da área. O Vovô, apesar de ser o visitante, conseguiu tomar mais a iniciativa, trabalhando a bola com mais qualidade.

No segundo tempo, o Carlos Renaux seguiu sendo o time com mais presença ofensiva e perdeu mais chances claras, incluindo uma bola cabeceada no travessão e uma chance cara a cara de Guga, que bateu mal.

Aos 47, Pedrinho teve a chance do gol da vitória em uma cabeçada na cara do gol, mas Nicolas salvou o Nação.

Neste jogo, o Carlos Renaux foi comandado pelo auxiliar técnico Israel Cabral. O comandante principal, Diego Correa, não esteve em Joinville porque está em Porto Alegre realizando a etapa presencial do curso para obter a Licença A de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sequência da competição

O grupo C ainda teve na tarde de domingo a vitória do BEC por 2 a 0 sobre o Joinville, no estádio do Sesi.

A próxima rodada aconteceu no próximo domingo, 14, às 15h. O Carlos Renaux joga em casa diante do BEC, enquanto JEC e Nação se enfrentam na Arena Joinville.