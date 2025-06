O Carlos Renaux foi derrotado por 2 a 0 pelo Juventus na tarde deste domingo, 22, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, pela quarta rodada da Série B do Catarinense. Com o resultado, o tricolor cai da segunda para a quarta posição, com um jogo a menos que Blumenau, Juventus e Nação, que estão nas três primeiras posições, respectivamente.

PH abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Após a a defesa do Renaux ter perdido a chance de afastar o perigo, Camargo cruzou da linha de fundo e PH chutou. A bola ainda desviou na defesa brusquense antes de balançar as redes.

O segundo gol foi marcado por Lucas Serravale, aos 22 do segundo tempo. David Luis ganhou a disputa após arremesso lateral e Jeffinho ficou com a bola cabeceada. O camisa 26 carregou até a quina da grande área e cruzou rasteiro. Serravale, no segundo poste, completou para o fundo do gol.

A próxima partida do Carlos Renaux é contra o líder Blumenau, no Augusto Bauer, com apito inicial às 15h deste domingo, 29.

