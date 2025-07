Carlos Renaux perde para o Tubarão com pênalti nos acréscimos

O Carlos Renaux perdeu por 2 a 1 para o Tubarão na tarde deste domingo, 6, no estádio Domingos Silveira Gonzales, pela sexta rodada do Catarinense Série B.

A equipe brusquense está com nove pontos, na terceira posição, atrás do Juventus no saldo de gols. Contudo, tem uma partida a menos que a equipe de Jaraguá do Sul. Na estreia do técnico Alexandre Lopes, o Tubarão conquista sua primeira vitória na competição e deixa a lanterna, que volta a ser ocupada pelo Porto.

O placar foi aberto aos 22 minutos do primeiro tempo, pelos donos da casa. Carlos Renato alçou na área, a bola não foi afastada e Felipe Manoel a aproveitou para chutar firme. A bola ainda desviou em João Paulo e entrou no canto à esquerda de Airon.

Mago deixou tudo igual no minuto seguinte. Recebeu bom passe na esquerda, deixou Beto na saudade e arrancou até a área. Finalizou com categoria, no canto esquerdo de Sidão.

O Tubarão cresceu na segunda etapa, mas foi marcar o gol da vitória só a partir dos 49 do segundo tempo. Após má cobrança de escanteio, a bola sobrou com Arez, que chutou de primeira. Hebert acabou desviando com o branco e o árbitro Adriano Roberto de Souza apitou pênalti.

Brendon deslocou Airon na cobrança e mandou para o fundo das redes: 2 a 1.

Próximo jogo

O Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano às 15h deste domingo, 13, no estádio Augusto Bauer. O Tubarão visita o Juventus no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, com apito inicial no mesmo dia e horário.

