Carlos Renaux promove cinco jogadores da base para o profissional

O Carlos Renaux anunciou nesta quinta-feira, 4, que cinco jovens formados nas categorias de base foram oficialmente integrados ao elenco profissional.

Os jogadores promovidos são os meio-campistas Deivid, André Castro e Felipe Aquino, de 17 anos, o zagueiro Rondinele, de 17, e o atacante Douglas Pyerry, de 18.

Nova contratação

Além da promoção de jovens da base, o Renaux, comandado pelo técnico Diego Corrêa, anunciou nesta semana mais um reforço, do centroavante Jefferson Tavares, de 36 anos, com várias passagens por times internacionais.

Jefferson atuou em 2025 pelo Maricá (RJ) e marcou um gol entre Campeonato Carioca, Série D 2025 e Copa Rio. Fora do Brasil, ele jogou no Destroyers, Palmaflor, Royal Parí, Blooming e Jorge Wilstermann, da Bolívia, Oujda, do Marrocos, Gol Gohar, do Irã, além de Nanjing City e Shanghai Jiading Huilong, da China.

