Carlos Renaux reage e busca empate com Camboriú no jogo de ida da final da Série B do Catarinense

Em busca de um título inédito, o Carlos Renaux buscou o empate em 1 a 1 diante do Camboriú no primeiro jogo da final da Série B do Campeonato Catarinense 2025 no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, no Sul do estado, neste sábado, 23.

Wermeson abriu o placar para os mandantes, e Rocha fez para o Renaux. No segundo tempo, o Vovô ainda teve um jogador expulso, o zagueiro Hebert, pelo segundo amarelo.

A partida de volta acontece no próximo domingo, 31, no estádio Augusto Bauer. O jogo está marcado para às 15h. Quem vencer, é campeão. O empate leva a decisão para os pênaltis.

Vento, chuva e poucas emoções

A etapa inicial começou com o Carlos Renaux bastante cauteloso, enquanto o Camboriú tomou um pouco mais de iniciativa, mas sem grandes chances claras. O vento forte em Imbituba também foi um fator de influência, e o Vovô jogou na direção contrária no primeiro tempo.

A primeira oportunidade mais clara do Renaux veio aos 24. Após saída errada do Camboriú, a bola foi levantada na segunda trave e Flaviano apareceu para finalizar com certo espaço, mas não conseguiu acertar em cheio e a bola saiu.

Dois minutos depois, o técnico Zatta perdeu o camisa 9 Jardeu, que marcou no jogo do acesso contra o BEC, e sentiu uma lesão. Nádson, camisa 10, entrou no seu lugar e deu mais mobilidade ao ataque do Cambura. Aos 34, ele recebeu na intermediária e arriscou, por cima.

Já na reta final da etapa inicial, quando a chuva já caía com intensidade, o Camboriú criou as melhores ocasiões, sempre na bola parada. Aos 36, Jotavê cobrou falta perigosa e Allan salvou. No rebote, a bola foi cruzada na direção do zagueiro Danilo, mas Hebert apareceu para interceptar.

Já aos 41, Wermeson cobrou escanteio na área e Danilo subiu bem para cabecear, pressionado por Rocha, mas mandou por cima. Apesar da pressão final exercida pelos mandantes, o jogo foi para o intervalo sem gols.

Renaux reage e segura igualdade

Para o início da segunda etapa, o Camboriú manteve a postura mais ofensiva. Aos 6, após ótima jogada pela esquerda, Wermeson cruzou e encontrou João Lenger de frente para o gol, mas o atacante pegou mal e perdeu uma grande chance.

O técnico Diego Correa fez as três primeiras alterações no Renaux aos 12, mas, pouco depois, aos 18, Wermeson recebeu de Nilton pela esquerda, arrancou e, na entrada da área, acabou derrubado por Lucas Rocha: pênalti para o Camboriú.

O camisa 7, que sofreu a penalidade, foi para a cobrança e converteu com categoria. A bola bateu na trave e morreu nas redes de Allan: 1 a 0. Pouco depois, aos 22, Jotavê cruzou da direita e a bola quicou no travessão, levando perigo ao Vovô.

Na bola parada, porém, o Renaux voltou para o jogo. Após cobrança de falta lateral, Rocha subiu mais alto que a defesa e cabeceou com força para empatar: 1 a 1. Dois minutos depois, JP arriscou de fora da área e parou em defesa segura do goleiro Vavá.

Foram os melhores momentos do Vovô no jogo antes de, aos 29, Hebert chegar forte por baixo em cima de Nilton e levar o segundo amarelo, deixando o Renaux com um a menos.

Mesmo com dez jogadores, o Renaux conseguiu evitar grandes ameaças por parte do Camboriú e teve uma ótima chance para virar aos 43. Após ótima jogada pela direita, Guga serviu Pedrinho, que chutou forte e levou perigo. No resto do tempo, o time mandante foi mais presente no ataque, mas sem muita criatividade, e o 1 a 1 se manteve.

Camboriú 1×1 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense – Série B

Final (ida)

Estádio Emília Mendes Rodrigues

Público: 196 torcedores

Camboriú: Vavá; Jotavê, Roni Santos (Gustavo Braga, intervalo), Danilo, Matheus Recife; Jeovan, Kayllan, Nilton (Athos, min. 43/2ºt); João Lenger (Vitinho, min. 33/2ºt), Wermeson, Jardeu (Nádson, min. 26/1ºt). Técnico: Zatta

Carlos Renaux: Allan Roden; Lucas Rocha, Hebert, Rocha, Gerson; Pedro Marlon (Baseggio, min. 33/2ºt), Flaviano (Hanna, min. 12/2ºt); Guga, Cássio (Mineiro, min. 24/2ºt), Mago (Pedrinho, min. 12/2ºt); Eydison (JP, min. 12/2ºt). Técnico: Diego Correa

Gols: 1-0, min. 20/2ºt, Wermeson (pênalti). 1-1, min. 25/2ºt, Rocha

Amarelos: Hebert, Lucas Rocha (CAR)

Vermelho: Hebert (CAR)

Arbitragem: Everton Schilling, auxiliaro por Vanessa Stahelin e Adriano Paulo Vieira Júnior