Carlos Renaux recebe JEC em busca da primeira vitória na Copa SC

O Carlos Renaux recebe o Joinville nesta quarta-feira, 1º, pela quarta rodada do grupo C da Copa Santa Catarina 2025. O jogo no Augusto Bauer inicia às 19h30.

O Vovô não vence desde 31 de agosto, quando bateu o Camboriú na final da Série B do Catarinense. Desde então, foram três jogos na Copa SC, com dois empates e uma derrota, justamente para o JEC na rodada passada, por 4 a 2.

O Carlos Renaux é o terceiro colocado da chave, com dois pontos, enquanto o JEC tem quatro. O outro jogo da rodada já aconteceu, e o BEC, líder, com dez, goleou o Nação, lanterna, com dois, por 5 a 1.

O técnico do Carlos Renaux, Diego Corrêa, sabe da importância do duelo no Gigantinho e classifica o duelo com o JEC como uma decisão.

“Foi uma semana cheia de trabalho, conseguimos recuperar alguns atletas pelo cansaço e desgaste do jogo em Joinville, com dois jogadores a menos. Nossa equipe está preparada para essa “final”. Sabemos a dificuldade, mas vamos em busca dos três pontos para brigar pela classificação”, disse.

Wellington Rocha e Nuno foram expulsos no jogo contra o JEC no Norte do estado e estão fora do duelo desta quarta. Além deles, Vinícius Barcellos, pelo terceiro amarelo, também não joga.

O Renaux deve começar com: Airon; Lucas Rocha, Cauã Rocha, Juninho e Rafinha; Hebert, Flaviano e Guga; Juninho Miranda, Cassio e Eydison.

JEC busca embalar

O JEC conquistou diante do Carlos Renaux sua primeira vitória na competição e agora tenta manter a recuperação para terminar o ano em alta.

Após a eliminação precoce na Série D do Brasileiro, o time está pressionado e tenta responder à torcida terminando o ano com um bom resultado na Copa Santa Catarina

“Semana importante para trabalhar e ajustar algumas situações de jogo. Desde a minha chegada estávamos precisando de um tempo para ter esse momento com os atletas. A preparação está muito boa e esperamos trazer um resultado positivo de Brusque”, disse o técnico Leandro Sena.

O JEC está sem Juninho, Emerson e Keké, lesionados. O zagueiro e capitão Guti é dúvida. O meia Zé Vitor está suspenso por acúmulo de cartões.

“A torcida e também nós, esperamos que a equipe siga evoluindo jogo a jogo”, completou Sena.

O time deve começar com: Bruno Pianissolla; Lucas Lopes, Alyson, Naldo e Mário Henrique; Yalle, Breno Santos e Alisson Taddei; Kennedy, Brazion e Vinicius Popó.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne

Assistente 1: José Roberto Larroyd

Assistente 2: José Paulo Martins Sinfrônio

Quarto Árbitro: Gustavo Henrique Teófilo Krause

Ingressos

Os ingressos estão à venda on-line. Na bilheteria do estádio, a venda inicia às 18h.

Valor único para as torcidas mandante e visitante

– Inteira: R$ 20;

– Meia: R$ 10;

– Menores de 12 anos não pagam.

Histórico

As equipes se enfrentaram 26 vezes em toda a história, com apenas uma vitória do Renaux, 17 vitórias do JEC e oito empates. Foram 40 gols marcados pelo Joinville e 12 pelo Renaux.

O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em 29 de abril de 1976 e terminou empatado em 1 a 1.

