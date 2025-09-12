Carlos Renaux recebe o Blumenau neste domingo pela Copa SC

O Carlos Renaux enfrenta o Blumenau às 15h deste domingo, 14, no estádio Augusto Bauer, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Santa Catarina. O Vovô faz sua primeira partida em casa pela competição e tenta assumir a liderança do grupo.

A princípio, há condições para que a equipe da estreia seja repetida: Airon; Lucas Rocha, Barcellos, Wellington Rocha, Rafael Castro; Hebert, Flaviano; Cássio, Guga, Mago; Eydison.

O único desfalque confirmado é o lateral-direito e volante Arouca. Ele segue em recuperação de lesão desde o início do Catarinense Série B. Está finalizando a transição e iniciando os treinos normais, mas deve ficar fora.

Outra dúvida é a presença do técnico Diego Corrêa. Ele já não esteve na estreia, no empate sem gols contra o Nação, por compromissos de estudo da Licença A da CBF. O clube espera tê-lo à beira do campo neste domingo, mas não confirma a presença por enquanto. O auxiliar-técnico Israel Cabral pode seguir como substituto.

O Vovô não perde há oito partidas, desde 6 de julho, no revés por 2 a 1 para o Tubarão. Desde então, são três vitórias e cinco empates, com nove gols marcados e cinco sofridos.

Jogando no Augusto Bauer, o Carlos Renaux ainda não perdeu em 2025. São quatro vitórias e dois empates, com seis gols marcados e um sofrido.

Blumenau

Após a frustrante eliminação nas semifinais da Série B estadual, o Blumenau deu a melhor resposta possível ao seu torcedor: vitória por 2 a 0 sobre o Joinville, na estreia da Copa SC. A equipe lidera o Grupo C na primeira rodada, aproveitando o empate sem gols entre Carlos Renaux e Nação.

O reforço mais recente é o atacante japonês Yugo Masukake, que disputou o Brasileiro Série C pelo Maringá. Ele deve ser regularizado até sexta-feira, 12, e vem treinando junto do elenco. Outras novidades que chegaram durante a semana são os volantes Luiz Henrique (ex-Brusque) e Caetano, além do goleiro João Augusto.

Os zagueiros Danilo Alemão e Lucas Reis se recuperam de lesões na coxa e no tornozelo, respectivamente. Contra o Joinville, o Blumenau iniciou a partida com Gledson; João Vitor, Marcão, Júnior Sergipano, JV; Emanuel, Gustavo Oliveira; Vinícius Jaú, Diego Jardel, Josué; Wellisson.

Retrospecto

10 jogos oficiais*

4 vitórias do Carlos Renaux

3 vitórias do Blumenau

13 gols do Carlos Renaux

10 gols do Blumenau

*Retrospecto considerando o Blumenau fundado em 2003, que enfrentou o Renaux na terceira divisão estadual em 2004 e 2006.

Desde que voltou ao futebol profissional, em 2018, Carrenô e BEC se enfrentaram três vezes, com três vitórias do time brusquense.

