Carlos Renaux recebe o líder Blumenau neste domingo; ingressos estão à venda

O Carlos Renaux enfrenta o Blumenau às 17h deste domingo, 29, no Augusto Bauer, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Os ingressos são vendidos online e estarão disponíveis na bilheteria do estádio a partir das 13h, a R$ 25, com direito a meia-entrada.

Não há pendurados nem suspensos no Vovô. Após vencer Fluminense e Porto, o Renaux vem de derrota por 2 a 0 para o Juventus em Jaraguá do Sul.

Está será a quarta das oito partidas que o Carlos Renaux fará na primeira fase. Se vencer, poderá terminar a rodada com o mesmo número de pontos do vice-líder, mas precisa contar com um empate entre Nação e Juventus na Arena Joinville. Além destas duas equipes, o líder Blumenau tem um jogo a mais que o Renaux.

Do outro lado, o Blumenau ocupa a primeira posição, com 10 pontos. Na rodada anterior, aplicou 6 a 0 sobre o Porto. O lateral-esquerdo Gabriel Cunha é o único jogador pendurado com dois cartões amarelos.

