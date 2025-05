O Carlos Renaux perdeu por 2 a 1 para o Juventus na tarde desta quarta-feira, 14, no Estádio do Botafogo, em Jaraguá do Sul, no que foi o jogo de ida das semifinais do Catarinense Sub-21.



Daniel abriu o placar para os anfitriões aos nove minutos do primeiro tempo. Pedrinho deixou tudo igual aos seis da segunda etapa, e Cadu pôs números finais à partida.

Com o resultado, o Renaux precisa vencer o jogo de volta por um gol de diferença para levar o jogo aos pênaltis. Vitória por dois ou mais gols dá a vaga ao Vovô.

Carlos Renaux e Juventus decidem uma vaga à final do Catarinense Sub-21 a partir das 19h deste sábado, 17, no estádio Augusto Bauer.

Quem passar deverá enfrentar o favorito Tubarão, que aplicou 7 a 0 no Guarani em Palhoça no primeiro jogo da semifinal. A equipe do Sul do estado venceu todos os seus nove jogos até aqui, 36 gols marcados apenas quatro sofridos.

