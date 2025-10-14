Carlos Renaux se despede da Copa Santa Catarina com empate no Augusto Bauer

O Carlos Renaux empatou nesta segunda-feira, 13, com o Nação em 1 a 1 no estádio Augusto Bauer, em Brusque, e despediu-se da temporada com a eliminação na fase de grupos da Copa Santa Catarina. Mago abriu o placar para o Vovô e Miguel Perin empatou para a equipe de Araquari.

No outro jogo do grupo C, no mesmo horário, o Joinville venceu o BEC por 2 a 0. Portanto, mesmo se tivesse vencido, o Renaux ficaria sem a vaga às quartas de final da Copa SC.

Classificação fornecida por Sofascore

Renaux começa bem, mas cede empate

O Renaux começou o jogo em cima do Nação e não demorou para criar as primeiras oportunidades. Aos 2, após jogada pela direita de Pedrinho, a bola sobrou para Flaviano, que finalizou bloqueado. Três minutos depois, após ótima jogada de Rafinha, Mago recebeu pela esquerda, driblou para dentro e bateu bonito pata fazer 1 a 0 para o Vovô.

Mesmo depois do gol, o Renaux seguia dominando o jogo. O Nação só foi finalizar pela primeira vez aos 12, com o zagueiro Libardoni, que chutou de longe sobre o gol. Em uma jogada de bola parada, porém, veio o empate. No momento em que o Vovô estava com um a menos para atendimento do zagueiro Rocha, Victor cobrou falta lateral e Miguel Perin subiu mais alto que a defesa e fez de cabeça: 1 a 1.

O gol fez mal para o Renaux, que, além de tomar o empate, teve a notícia ruim do primeiro gol do JEC no Norte do estado. Além disso, apesar de já eliminado, o Nação começou a cadenciar o jogo com vários pedidos de atendimento e, ainda assim, teve mais chances de gol até o fim da etapa inicial.

Aos 16, após cruzamento de Mykael, Lucas Rocha chegou para tirar e por pouco não fez contra. O Renaux voltou a assustar aos 24. Em jogada parecida com a do gol, Mago recebeu na quina da área, limpou para dentro e chutou, mas desta vez Níccolas espalmou.

Com mais erros no terço final, o Renaux criou pouco daí para frente, enquanto o Nação teve boas chegadas com Mykael, aos 32, em chute de dentro da área, por cima do gol, e aos 43, com finalização da entrada da área que Allan pegou em dois tempos. Na reta final, aos 45, após cruzamento de Lucas Rocha, a bola quicou e Flaviano raspou na pequena área, mas a última oportunidade do Vovô no primeiro tempo passou à direita do gol.

Nada de gols na etapa final

Para a etapa final, o técnico Diego Correa trocou Pedro Marlon e Flaviano por Mineiro e MT, colocando Lucas Rocha no meio-campo para buscar novas alternativas para o Renaux. O começo da etapa final foi promissor. Aos 4, Pedrinho fez boa jogada individual trazendo da direita para dentro, mas chutou de canhota para fora. Cinco minutos depois, após lançamento de Allan, Eydison desviou e Pedrinho apareceu pela direita para finalizar, porém pegou mal e mandou fora.

O Nação foi chegar apenas aos 12, quando Kaio Carminati recebeu ótimo passe de Vini Souza, mas Allan saiu bem e pegou. O nível do jogo depois disso, porém, diminuiu. O técnico do Renaux continuou fazendo alterações ofensivas e terminou o jogo com apenas três na defesa, mas o time parou na falta de criatividade. O time de Araquari, por sua vez, seguiu “cozinhando” o jogo, levando o maior tempo possível para repor bolas e também pedindo vários atendimentos, sem ser coibido pelo juiz.

Aos 43, o Vovô chegou na bola parada. Após cobrança de falta de MT, Cassio desviou de cabeça na segunda trave, em cima de Níccolas. O Nação respondeu no minuto seguinte, quando, em contra-ataque, Tulio Eduardo saiu com espaço dentro da área, mas acertou a rede pelo lado de fora. Logo na sequência, Luza saiu na cara do gol após ligação direta da defesa e parou em grande defesa de Allan.

Apesar das tentativas, o Renaux não conseguiu o gol da vitória, mas ao menos manteve a invencibilidade no Augusto Bauer em 2025 — foram cinco vitórias e quatro empates.

Sequência

O Renaux se despede da temporada e agora pensa em 2026, quando vai disputar a primeira divisão estadual após 42 anos.

Carlos Renaux 1×1 Nação

Copa Santa Catarina – sexta rodada (grupo C)

Estádio Augusto Bauer

Público: 150 pessoas | Renda: R$ 1,5 mil

Carlos Renaux: Allan; Lucas Rocha, Rocha (Juninho Miranda, min. 28/2ºt), Herbert, Rafinha; Pedro Marlon (Mineiro, intervalo), Lucas de Sá (Nico, min. 17/2ºt), Mago; Pedrinho (Cassio, min. 17/2ºt), Flaviano (MT, intervalo), Eydison. Técnico: Diego Correa

Nação: Níccolas; Miguel Perin, Libardoni, Ricardo (Otavio, min. 19/2ºt), Victor; Jair, Robert (Miranda, min. 27/2ºt), Vini Sousa (Luza, min. 35/2ºt); Wadson, Mykael (Tulio Eduardo, min. 35/2ºt), Kaio Carminati. Técnico: Kokan Gonçalves

Gols: 1-0, min. 5/1ºt, Mago. 1-1, min. 15/1ºt, Miguel Perin

Amarelos: Cassio (CAR); Robert, Otávio, Wadson, Victor (NAC)

Arbitragem: Leonardo Victor Gassen, auxiliado por Clair Dapper e Jean Marcos Chieza Colle

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

