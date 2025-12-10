Carlos Renaux segue se reforçando para o Catarinense 2026

Equipe anunciou mais dois reforços nos últimos dias

Carlos Renaux segue se reforçando para o Catarinense 2026

Equipe anunciou mais dois reforços nos últimos dias

Comente

O Carlos Renaux anunciou mais dois reforços para a temporada 2026 nesta semana: o volante Bruno Pará e o centroavante Erverson Luís.

Bruno tem 23 anos e jogou a Série A2 do Campeonato Carioca pelo Audax e a Série A4 do Paulistão pelo Barretos em 2025. Formado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí (SP), ele ainda passou pelo Grêmio Maringá (PR).

Já Erverson tem 27 anos e jogou a última temporada pelo Cametá (PA), onde atuou em seis jogos e não marcou gols. Ele também passou por Vera Cruz (PE), Vitória (PE), Vitória das Tabocas (PE), Retrô (PE), Pesqueira (PE), Moto Club (MA), Cariri (CE), Corisabbá (PI), Timon (PI), 4 de Julho (PI), Atlético Palmaflor, da Bolívia, Al-Meisammer, do Catar, FC Osaka, do Japão, e Patrocinense (MG).

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo