Carlos Renaux tem datas definidas na semifinal do Catarinense Série B

O Carlos Renaux descobriu, neste fim de semana, seu adversário na semifinal do Campeonato Catarinense Série B: o Metropolitano. A equipe blumenauense se classificou vencendo o Tubarão por 2 a 0 no Sesi neste domingo, 3, após empate sem gols no jogo de ida da fase intermediária.

Por ter se classificado na segunda posição, o Renaux passou direto às semifinais, e vai jogar em casa a partida de volta diante do Metrô em casa. As duas equipes disputam uma vaga na Série A do Campeonato Catarinense de 2026.

O primeiro jogo é no Sesi, em Blumenau, às 15h deste domingo, 10. No Augusto Bauer, Carlos Renaux e Metropolitano jogam às 19h de 16 de agosto, sábado.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: