O Carlos Renaux disputa a final do Campeonato Catarinense Série B neste sábado, 23, e em 31 de agosto, domingo, contra o Camboriú. A tabela da final, com data, horário e local, foi definida pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) nesta terça-feira, 19.

O jogo de ida começa às 15h de sábado, 23, no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, onde o Camboriú tem mandado seus jogos. A volta começa às 15h de 31 de agosto, domingo, no Augusto Bauer. Não há vantagem de empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão irá aos pênaltis.

As duas equipes têm vaga garantida no Campeonato Catarinense de 2026. O Renaux fará um retorno após 42 anos. Tem uma campanha com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e sete sofridos. Classificou-se direto às semifinais, eliminando o Metropolitano.

O Camboriú fez uma campanha como mandante no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, por não ter liberação da Prefeitura de Camboriú para receber jogos no Robertão. Classificou-se no sexto lugar, passando pelo Juventus nos pênaltis para chegar à semifinal. Depois, eliminou o favorito Blumenau com duas vitórias. Agora, busca o segundo título da competição, após a conquista de 2011.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

