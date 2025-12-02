Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026

Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026

Massaneiro vai estampar os shorts do clube

O Carlos Renaux oficializou nesta terça-feira, 2, que a Massaneiro Transporte é a nova patrocinadora e parceira oficial do clube.

A partir de agora, a Massaneiro será responsável por conduzir o elenco em todas as viagens. A oficialização do acordo foi feita em reunião do presidente do clube, Altair Heck, o Taico, e o proprietário da empresa, Orlando Massaneiro.

A Massaneiro ainda vai estampar os shorts do clube na temporada 2026.

Mais reforços chegando

O Carlos Renaux ainda anunciou, nesta segunda-feira, 1º, a contratação do zagueiro Yago Zamora, de 21 anos e 1,89 m, que chega por empréstimo do Fluminense de Joinville.

