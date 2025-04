Carlos Renaux tem tabela definida na Série B do Catarinense

O Carlos Renaux conheceu sua tabela da Série B do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira, 16, com a publicação feita pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). A estreia do Vovô é diante do Fluminense de Joinville, no estádio Augusto Bauer. O campeonato começa no fim de semana de 31 de maio e 1º de junho, e a tabela detalhada será divulgada semanas antes da estreia.

A partida diante do Fluminense será a primeira oficial do time profissional do Carlos Renaux no estádio Augusto Bauer após a reforma. O tricolor foi mandante longe de sua casa em toda a Série B estadual de 2024. O Renaux tem jogado no estádio por meio de suas categorias de base.

Outro clube será mandante no estádio Augusto Bauer durante a Série B estadual, pelo menos em uma partida: o Nação Araquari. O clube, que havia anunciado sua mudança para Araquari em 2024, sinalizou que receberá o Fluminense de Joinville no Augusto Bauer, pela quarta rodada, que será realizada em 21 e 22 de junho. Seus outros três jogos como mandante serão na Arena Joinville.

Fórmula de disputa

A competição teria 10 equipes, mas a desistência do Inter de Lages reduziu a quantidade para nove participantes:

– Blumenau;

– Camboriú;

– Carlos Renaux;

– Fluminense (Joinville);

– Juventus (Jaraguá do Sul);

– Metropolitano (Blumenau);

– Nação (Araquari);

– Porto (Porto União);

– Tubarão.

Os times se enfrentam em turno único. Enquanto o último colocado será rebaixado à Série C de 2026, os dois primeiros passam diretamente às semifinais. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados se enfrentam em uma segunda fase eliminatória, para decidir os outros dois semifinalistas. Todas as fases de mata-mata serão disputadas em ida e volta, com pênaltis em caso de empate na soma dos placares.

A tabela do Carlos Renaux

01/06 – Fluminense (casa)

15/06 – Porto (fora)

22/06 – Juventus (fora)

29/06 – Blumenau (casa)

06/07 – Tubarão (fora)

13/07 – Metropolitano (casa)

20/07 – Nação (casa)

27/07 – Camboriú (fora)

Todos os jogos são inicialmente marcados às 15h aos domingos e estão sujeitos a alterações, especialmente de data e horário.

