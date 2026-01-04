Carlos Renaux testa novo gramado do Augusto Bauer e entra na fase final de preparação para o Catarinense

O elenco do Carlos Renaux voltou aos trabalhos na tarde de sábado, 3, e realizou a primeira atividade de 2026 no estádio Augusto Bauer, em Brusque.

O treinamento serviu para os testes iniciais do novo gramado sintético e para os últimos ajustes da equipe antes da estreia no Campeonato Catarinense.

O primeiro jogo oficial no estádio está marcado para quinta-feira, 8, quando o Vovô recebe o Concórdia pela rodada de abertura da competição.

Inicialmente, a partida havia sido transferida para o estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, por precaução, já que a diretoria aguardava a conclusão do gramado. Com o avanço das obras e os testes realizados, o clube confirmou o retorno ao Augusto Bauer.

Já o confronto da segunda rodada, que marca o reencontro entre Carlos Renaux e Brusque após 22 anos, segue com local indefinido na tabela oficial da Federação Catarinense de Futebol. A partida está prevista para domingo, 11, às 19h30.

