Carlos Renaux treina no Augusto Bauer visando a estreia na Série B do Catarinense

O Carlos Renaux está treinando no estádio Augusto Bauer desde esta quinta-feira, 16. São as primeiras atividades no novo campo sintético desde que foi instalado. A equipe estreia na Série B do Campeonato Catarinense diante do Atlético, que mudou de sede: a partida está marcada para as 15h de 26 de maio, domingo, no estádio Mário Balsini, em Criciúma.

Outra sessão de treino foi realizada nesta sexta-feira, 17, sob o comando do técnico Sílvio Criciúma. O Vovô também fez um jogo-treino na segunda-feira, 13, contra o Barra, no CT do adversário. O placar foi 1 a 1.

Jogadores do elenco estão sendo anunciados desde 12 de abril, e os treinos começaram em 3 de maio. Há alguns que já estão no clube que não tiveram o anúncio oficial.

Até o fim da tarde desta sexta-feira, 17, foram anunciados 16 atletas:

Goleiros: Denison, Dodô e Gleibson.

Zagueiros: Diogo Henrique, Victor Manoel, Guilherme Brandão e Santiago Ruíz.

Laterais-esquerdos: Jonathan.

Volantes: Belém, Sardagna, Lucas Rocha e Murilo.

Meias: Doda e Kassio Nathan.

Atacantes: Wendel e Jefinho.

Como mandante

O Renaux estreia como mandante contra o Camboriú, na segunda rodada. A partida está agendada para 2 de junho. Depois, joga em casa na quinta, sétima e oitava rodada, contra Caravaggio, Metropolitano e Blumenau, respecitvamente.

