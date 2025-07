Carlos Renaux vence o Camboriú fora de casa e está a dois jogos do acesso

Pela primeira vez, o Carlos Renaux chega às semifinais da Série B do Campeonato Catarinense, após vencer o Camboriú por 2 a 0 na tarde deste domingo, 27, pela última rodada da primeira fase. Com atuação segura e eficiente no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, o time brusquense marcou com Cássio, na etapa inicial, e com o estreante Eydison, aos 34 do segundo tempo.

A vitória, aliada ao empate sem gols entre Juventus e Metropolitano, fez com que o Renaux se classificasse na segunda posição, com vaga direta às semifinais. É a primeira vez que o tricolor chega tão perto de voltar à elite do futebol catarinense, que não disputa desde 1984. Em 2022 e 2023, parou nas quartas de final; em 2024, caiu na segunda fase, anterior às semis.

Cássio abriu o placar para o Vovô, aos 12 minutos do primeiro tempo. Hebert cabeceou para a frente no grande círculo e Kayllan falhou o corte, mandando a bola para trás. Cássio aproveitou a chance, ganhou de Blanco na velocidade e finalizou na saída de João Braga para o fundo do gol.

O Camboriú não conseguia passar por uma defesa muito segura do Carlos Renaux, que ainda construiu boas chances na segunda etapa e encaminhou a vitória aos 34 minutos. Após sofrer falta em jogada com Índio, Marlon alçou a bola na área e encontrou Eydison.

Sem marcação, ele conseguiu o cabeceio de costas. A bola iria no canto esquerdo de João Braga, que tentou a defesa. Antes, Matheus Recife fez belo corte, mas ela voltou para o próprio Eydison, que completou para o fundo do gol aberto com um voleio.

Próximo jogo

O Carlos Renaux ganha uma folga e aguarda seu adversário nas semifinais. Metropolitano ou Tubarão enfrentarão o Vovô.

A previsão é de que as semifinais sejam disputadas em 9, 10, 16 e 17de agosto. O jogo de volta do Renaux será no Augusto Bauer.

