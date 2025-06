O Carlos Renaux estreou com vitória no Catarinense Série B: 1 a 0 sobre o Fluminense de Joinville na noite desta segunda-feira, 2, no Augusto Bauer. O gol da partida foi marcado pelo centroavante João Paulo, na primeira etapa.

Esta é a primeira vitória do Carlos Renaux jogando no Augusto Bauer desde 29 de setembro de 2022, quando bateu o Nação por 2 a 1 pela Copa Santa Catarina. Em 2024, o time profissional do Vovô não havia jogado em seu próprio estádio, que estava em reforma durante a campanha na Série B estadual.

O gol do jogo foi marcado aos 29 minutos da etapa inicial. Massilon tentou a invertida para o lado esquerdo de ataque do Renaux. O lateral Gabriel Sales, do Fluminense, dominou mal.

Caio, vindo em alta velocidade, roubou a bola. Invadiu a área, chutou de perna esquerda, mas o goleiro Gabriel Batista defendeu. No rebote, João Paulo teve o trabalho de finalizar com muito espaço para o fundo do gol.

Aos 35 minutos da segunda etapa, o Fluminense ainda teve o atacante Vinícius expulso, após dar um pontapé em Guga. Levou o cartão vermelho direto. Aos 49, o volante Sávio também foi expulso, por reclamação.

Carlos Renaux 1×0 Fluminense de Joinville

Campeonato Catarinense – Série B

Primeira rodada

Segunda-feira, 2 de junho de 2025

Estádio Augusto Bauer

Carlos Renaux: Airon; Massilon, Barcellos, Baseggio, Caio; Hebert, Henik; Pedro Marlon, Flaviano, Mago; João Paulo.

Técnico: Luis Carlos Cruz

Fluminense de Joinville: Gabriel Batista; Gabriel Sales, Matheus, Zamora, Victor; Sávio, Akunna; Matheus Campos, Pablo; Júnior e Theo.

Técnico: Joaquim Nego

Gol: João Paulo

Trio de arbitragem: Fernando Henrique de Medeiros Miranda, auxiliado por Laizi Silva e Otávio Felipe Silveira.

Quarto árbitro: Ruan Alessandro Kanitz dos Santos.

