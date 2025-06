Carlos Renaux vence o líder Blumenau no Augusto Bauer pela Série B estadual

O Carlos Renaux venceu o Blumenau por 1 a 0 neste domingo, 29, no estádio Augusto Bauer, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Gerson marcou o gol da partida após jogada em cobrança de falta.

O resultado leva o tricolor ao terceiro lugar, com um jogo a menos que o líder, Blumenau, e o vice-líder, Juventus. As duas melhores equipes se classificam direto às semifinais, ao final das nove rodadas. Esta foi a primeira derrota do BEC na competição.

A primeira grande chance foi do Carlos Renaux, aos nove minutos. Após cruzamento, o centroavante João Paulo chutou mascado e o goleiro Gledson fez boa defesa. Aos 18, em jogada ensaiada na cobrança de falta, Gerson fuzilou para o gol e estufou as redes, contando com a indecisão de Gledson.

O Blumenau esteve perto do empate em alguns momentos, mas o Renaux contava com ótima atuação do goleiro Airon.

O principal lance da segunda etapa aconteceu já nos acréscimos. Após escanteio a favor do BEC, o Carlos Renaux conseguiu afastar a bola e sair em contra-ataque. O goleiro Gledson deixou a meta para tentar cortar a jogada, mas não conseguiu, e o zagueiro Marcão salvou quase em cima da linha, evitando o segundo gol brusquense.

No lance, Gledson segurou o adversário que poderia sair sozinho em direção ao gol e poderia ter sido expulso, mas o árbitro optou por aplicar apenas o cartão amarelo.

Próximo jogo

O Carlos Renaux visita o Tubarão no domingo, 6, com apito inicial às 15h no Domingos Silveira Gonzales. O BEC recebe, no Sesi, o Juventus para um jogo de líderes às 15h de sábado, 5.

