O Carlos Renaux venceu o Tubarão por 3 a 2 na noite deste sábado, 24, no estádio Augusto Bauer, no jogo de ida da final do Campeonato Catarinense Sub-21.

Com o resultado, o tricolor pode até empatar para conquistar o título. Derrota por um gol de diferença levará a decisão aos pênaltis. O jogo de volta começa às 15h deste sábado, 31, no estádio Domingos Silveira Gonzales, em Tubarão.

Esta foi a primeira derrota do Tubarão na competição, após 10 vitórias consecutivas com 44 gols marcados e oito sofridos.

Primeiro tempo

O placar foi aberto aos cinco minutos. Após cobrança fechada de escanteio, a bola ficou viva na pequena área e o zagueiro Miguel, tentando cortar, acabou mandando para o fundo das próprias redes.

Aos 23, o Renaux dobrou a vantagem. Pedrinho escapou em contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro. Nelson apareceu próximo à segunda trave para completar para o gol: 2 a 0.

Segunda etapa

O terceiro gol foi marcado aos oito do segundo tempo. Após escanteio cobrado por Marcyel, o corte do Tubarão não foi suficiente. A bola pingou dentro da área e Guto soltou uma bomba, sem chances para o goleiro Renã.

O placar elástico se manteve por um longo tempo, mas o Tubarão conseguiu reagir e deixar a decisão aberta para o jogo de volta. Aos 36, após cruzamento, Tinoco chutou em cima da marcação e, na sobra, o lateral-direito Kauã Diego chutou com categoria, à esquerda.

Aos 43, ele mesmo marcou o segundo dos visitantes. Em belíssima cobrança de falta, mandou na gaveta, à direita de Lukas.

