Carlos Renaux visita o Juventus em Jaraguá do Sul pela Série B do Catarinense

O Carlos Renaux enfrenta o Juventus às 15h deste domingo, 22, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A partida tem transmissão ao vivo da FCF TV no YouTube.

Esta é a terceira partida do Renaux na competição, após as vitórias por 1 a 0 sobre o Fluminense de Joinville e por 4 a 1 sobre o Porto, em Porto União. A equipe do técnico Luis Carlos Cruz não possui jogadores suspensos, nem pendurados.

A equipe brusquense tenta manter os 100% de aproveitamento para permanecer nas duas primeiras posições, que dão vaga direta às semifinais.

Do outro lado, o Juventus venceu o Porto por 3 a 0 na estreia e vem de dois empates: 1 a 1 com o Fluminense e 2 a 2 com o Camboriú, ambos fora de casa. O atacante Lucas Serravalle está pendurado com dois cartões amarelos.

Quarta rodada

Sábado, 21/06

15h – Camboriú x Tubarão

Estádio Emília Rodrigues, Imbituba

15h – Blumenau x Porto

Sesi, Blumenau

Domingo, 22/06

15h – Nação x Fluminense

Arena Joinville

15h – Juventus x Carlos Renaux

Estádio João Marcatto, Jaraguá do Sul

