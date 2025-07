Carlos Renaux visita o lanterna Tubarão pela Série B estadual

O Carlos Renaux enfrenta o Tubarão às 15h deste domingo, 6, no estádio Domingos Silveira Gonzales, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Uma vitória pode levar a equipe brusquense à liderança da competição. A partida tem transmissão ao vivo da FCF TV, no YouTube.

O Renaux é o atual vice-líder, com nove pontos. Após a derrota para o Juventus, venceu, no domingo, 29 o Blumenau, líder e favorito ao acesso, por 1 a 0 no Augusto Bauer.

Não há desfalques por suspensão no Carlos Renaux. O atacante Guilherme Pombo é o único jogador pendurado.

Para assumir a liderança, o tricolor precisa vencer o Tubarão, além de um empate ou derrota do Blumenau diante do Juventus, no Sesi.

No lado do Tubarão, a situação é mais tensa. A equipe caiu para a lanterna da competição, após a derrota para o Fluminense em Joinville no sábado, 28, e após a vitória do Porto sobre o Metropolitano na quarta-feira, 2. Foi anunciada a demissão do técnico Sandro Sargentim e a chegada de Alexandre Lopes. O meia Alyson Motta e o atacante Marcelinho foram dispensados.

