Carnaval: saiba como fica o atendimento no comércio de Brusque durante o feriado

Em Brusque, o feriado de Carnaval será na segunda-feira, 3. Já a terça-feira, 4, será considerada ponto facultativo, ou seja, as empresas poderão decidir pela abertura ou não de seus estabelecimentos.

Em Guabiruba, o feriado também será na segunda, com funcionamento normal do comércio a partir de terça. Já em Botuverá, tanto segunda quanto terça-feira serão pontos facultativos, conforme decreto municipal.

Carnaval e Dia Internacional da Mulher

Além do impacto do Carnaval no comércio, a mesma semana traz outra data de grande relevância para o setor: o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, reforça a importância do planejamento para que o comércio aproveite as oportunidades de negócios que surgem neste período.

“O Carnaval já movimenta setores como vestuário, alimentação e turismo, e logo em seguida temos o Dia Internacional da Mulher, que impulsiona as vendas de itens como moda, cosméticos, floriculturas e presentes. Por isso, é fundamental que os lojistas se antecipem e definam estratégias para atender seus clientes da melhor forma possível. Um planejamento bem estruturado pode fazer a diferença no desempenho comercial da semana”, diz.

Além disso, o presidente alerta para a necessidade de os empresários se atentarem à legislação específica de cada cidade sobre o Carnaval.

“É essencial que os empresários estejam atentos às regras específicas de cada município sobre o funcionamento do comércio no Carnaval. O Sindilojas está à disposição para orientar os associados e esclarecer quaisquer dúvidas sobre a abertura dos estabelecimentos durante o período”, finaliza.

