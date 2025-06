Neste fim de semana que marcou o primeiro sábado de junho, o clima de confraternização tomou conta do sítio Recanto dos Amigos, no bairro São Pedro, em Guabiruba.

A 4ª edição do Costelaço Entre Amigos reuniu aproximadamente 200 convidados em um encontro marcado por excelente comida, música ao vivo e um ambiente acolhedor em meio à natureza.

Desde as primeiras horas da manhã, as pessoas que chegavam já percebiam ser não apenas um encontro qualquer, mas uma verdadeira celebração da união e do companheirismo.

Aroma de festa em Guabiruba

Logo nos primeiros momentos, o aroma da costela fogo de chão — prato principal do evento — tomava conta do ambiente e se misturava ao verde da mata, criando uma atmosfera única e acolhedora.

Assada lentamente, ao longo de várias horas, a costela foi servida acompanhada de arroz, maionese, mandioca e bebidas variadas, compondo um cardápio generoso e irresistível.

Família unida

A organização do evento ficou por conta do casal Roseli Custódio Maciel e Ivaldo Saggiorato, que, com o apoio dedicado dos filhos, se empenharam para que tudo saísse perfeito.

Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, desde o preparo dos alimentos até a recepção calorosa que os convidados, então, encontraram ao chegar.

O carinho e a atenção com que tudo foi conduzido refletiram o espírito do encontro, onde a cordialidade e o bem-estar coletivo estiveram sempre em primeiro lugar.

Guabiruba em festa

Enquanto isso, ao longo do dia, as atrações musicais — ao todo, foram dez apresentações — garantiram a trilha sonora perfeita para embalar conversas, risadas e reencontros.

A música ajudou a manter a energia elevada, criando momentos de descontração e alegria que se espalhavam por todos os cantos do sítio.

Roseli, sempre presente e atenta, fez questão de cuidar pessoalmente de muitos detalhes.

Segundo ela, embora organizar um evento desse porte exija esforço e dedicação, ver todos reunidos e felizes é o que realmente importa.

Já Ivaldo, com sua postura discreta e colaborativa, esteve ao lado da esposa durante todo o evento, reforçando o espírito de parceria que sustenta não apenas o encontro, mas também a vida do casal.

Um belo lugar

O espaço, pois, cercado pelo verde e com uma piscina ao centro, proporcionou o cenário ideal para momentos de relaxamento e interação.

Entre uma garfada e outra, muitos aproveitaram para colocar a conversa em dia, tirar fotos e desfrutar de um sábado que ficará guardado na memória de todos os presentes.

Com isso, o 4º Costelaço Entre Amigos confirmou sua essência: muito mais do que um evento gastronômico, trata-se de uma celebração que fortalece laços, renova amizades e aquece corações.

Guabiruba em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

