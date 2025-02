IPTU de Botuverá tem desconto de 20% para pagamento em cota única

A Prefeitura Municipal de Botuverá informa que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 já estão disponíveis para emissão online. Os contribuintes podem acessar os boletos diretamente pelo site oficial do município e optar pelo pagamento com desconto ou parcelado.

Para imprimir o carnê, basta acessar o portal da Prefeitura, entrar na seção Portal do Cidadão e buscar na lupa pelo serviço IPTU e Taxas. O acesso pode ser feito utilizando o número do CPF ou o cadastro imobiliário do imóvel.

Os moradores de Botuverá podem escolher entre duas modalidades de pagamento:

– Cota única com 20% de desconto, para pagamentos realizados até o dia 15 de abril de 2025;

– Parcelamento em até quatro vezes, sem aplicação de descontos.

O IPTU é uma das principais fontes de receita para os municípios, e os valores arrecadados são revertidos em investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança e demais áreas essenciais para a população.

Para mais informações ou dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato com a Prefeitura de Botuverá pelos canais de atendimento disponíveis no site oficial. O telefone de atendimento é o 47 3359-3200

