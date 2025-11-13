Carol de Toni é namorada por vários partidos em Santa Catarina

Noiva

A deputada federal Caroline de Toni, por enquanto deixada de lado na composição da chapa ao Senado em SC pelo conturbado PL, é a noiva mais cobiçada do momento na política catarinense. Não recebeu apenas convite para migrar para o Novo, mas também do União Brasil, Republicanos, MDB e até da futura sigla do Movimento Brasil Livre (MBL), chamada Missão.

Novos projetos 1

Dentre inúmeros, quatro projetos novos que começaram a tramitar esta semana na Assembleia Legislativa, chamam a atenção: o primeiro institui a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, prevendo compensação financeira a proprietários rurais que preservem ou recuperem áreas ambientais. Há anos que se discute isso e agora, finalmente, há uma iniciativa mais concreta. Repara uma injustiça, enquanto muito desmatador fica impune.

Novos projetos 2

O segundo proíbe manter cães acorrentados, com exceções, e prevê multas de até R$ 5 mil. O terceiro, que vai dar o que falar, autoriza o fornecimento gratuito de spray de pimenta a mulheres vítimas de violência doméstica de baixa renda com medida protetiva concedida. O quadro se completa com um projeto que institui a Comenda do Mérito da Família, honraria que seria destinada a casais com 40 a 90 anos de matrimônio. Estranho é isso ser atribuição legislativa e, pior, conforme o projeto, ser concedida pela Assembleia Legislativa.

Estatística mórbida

Depois da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, dias atrás, surgiu uma disputa política entre a direita e a esquerda quanto a estados que governam e o número de mortes causadas por seus policiais neste ano. A Bahia, governada pelo petista Jerônimo Rodrigues, lidera disparadamente, com 1.252, o equivalente a 11,2 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. SC está entre os últimos neste mórbido ranking, com 76 mortes de janeiro até agora, ou 1,2 para cada 100 mil habitantes.

Bebidas adulteradas

A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com as de SC, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Pernambuco saiu às ruas, ontem, para cumprir 21 mandados de busca e apreensão, m ação da segunda fase da Operação Poison. O alvo foi uma rede interestadual de produção e distribuição de bebidas adulteradas. A curiosidade é saber onde estavam as “fábricas” ou “destilarias”.

Cara de pau

Nos Estados Unidos, onde se diz autoexilado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SC) gravou um vídeo em que insiste na manutenção da candidatura do irmão vereador no Rio de Janeiro, Carlos, ao Senado por SC, sob o argumento de que “não é um projeto da família, mas sim do movimento de direita no país”. Acredite quem quiser. O eleitor catarinense está cada vez mais indigesto com isso.

Sucessão na Ufsc

Com o mandato da atual gestão a encerrar-se no dia 4 de julho de 2026, o reitor da Ufsc, Irineu Manoel de Souza, está dando os encaminhamentos desde já. As principais fases do processo incluem um primeiro turno da consulta pública informal, no final de março de 2026. Caso necessário, um segundo turno será realizado no início de abril. O prazo estipulado para a definição da comissão organizadora das eleições é 2 de dezembro deste ano.

Mostra laboral

O Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, recebe hoje e amanhã a 4ª Mostra Laboral, em que o público poderá conhecer de perto os produtos confeccionados por pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais do Estado. A ação é notável: no Estado 33% da população carcerária está atualmente envolvida em atividades laborais, o que representa mais de 9,5 mil pessoas privadas de liberdade trabalhando. No momento, o sistema prisional catarinense mantém 217 parcerias laborais ativas, entre empresas privadas, prefeituras e outros órgãos públicos.

Bunkers

O governador Jorginho Mello anunciou que vai iniciar a construção de bunkers (salas seguras) em escolas estaduais para reforçar a proteção de estudantes, professores e comunidade escolar diante de tempestades severas. O primeiro deve ser construído já, durante a reconstrução da Escola Estadual Jacob Maran, em Dionísio Cerqueira.

Desalento

Até quando as pessoas de bem deste país vão suportar, caladas, decisões como a de anteontem do ministro “supremo” Gilmar Mendes que concedeu habeas corpus para um tal de Igor Delecrode, não depor na CPI do INSS. O sujeito é suspeitíssimo de integrar um esquema que R$ 1,9 bilhão dos aposentados e pensionistas da autarquia.