Na tarde de domingo, 14, os bairros Rio Branco e Guarani, em Brusque, foram palco da 8ª edição da carreata Magia do Natal, uma das mais expressivas ações comunitárias do período natalino na cidade.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição
A iniciativa reuniu moradores ao longo do percurso e reafirmou a solidariedade como eixo central da mobilização promovida por empresas locais, com apoio direto de voluntários da comunidade.
Desde as horas que antecederam a saída da caravana, o clima era de expectativa.
Crianças se posicionavam nas calçadas acompanhadas por familiares, enquanto adultos observavam atentamente a movimentação que se intensificava pelas ruas.
Nesse contexto, o evento voltou a cumprir seu papel de integrar diferentes gerações em torno de um mesmo sentimento coletivo.
Natal em movimento
A saída ocorreu às 16h, em frente a uma empresa do setor têxtil. A partir desse ponto, a carreata seguiu pelas principais ruas do bairro Rio Branco e alcançou também o Guarani.
Ao longo do percurso, moradores se reuniam para acompanhar a passagem dos veículos decorados e receber os integrantes da ação, que distribuíam presentes e mantinham contato direto com o público.
Magia do Natal em números
Sobretudo, os números desta edição ajudam a dimensionar o alcance da mobilização.
Foram distribuídos 1.525 brinquedos, 330 kg de balas e 2.100 pacotes de pipoca, beneficiando centenas de crianças.
A ação contou com a participação de aproximadamente 50 voluntários, que atuaram de forma organizada durante todo o percurso.
Personagens do Natal
A caravana foi composta por personagens que reforçaram o imaginário natalino.
O Papai Noel esteve acompanhado da Mamãe Noel, do Christkind, de duendes e dos tradicionais pelznickel.
As figuras então despertaram entusiasmo e curiosidade, especialmente entre o público infantil, contribuindo para manter o ritmo do desfile ao longo do entardecer.
Espírito do Natal
Com efeito, a Magia do Natal reafirmou seu caráter coletivo ao reunir voluntários, moradores e representantes do setor produtivo em torno de um objetivo comum.
A articulação entre diferentes segmentos evidenciou o compromisso local com iniciativas que extrapolam o campo econômico e produzem impacto social direto na comunidade.
Além disso, a iniciativa reforçou valores como convivência, partilha e atenção ao próximo, perceptíveis tanto na organização do evento quanto na receptividade do público.
A cada trecho do percurso, novos grupos então se aproximavam, ampliando o alcance da ação e fortalecendo o sentimento de pertencimento entre os bairros envolvidos.
Por fim, a passagem da carreata encerrou a tarde com ruas movimentadas, famílias reunidas e um ambiente de celebração compartilhada.
As belas fotos
Para quem deseja reviver os principais momentos da Magia do Natal, registros ao longo do percurso ajudam a traduzir a dimensão e o alcance da iniciativa realizada nos bairros Rio Branco e Guarani.
A galeria de fotos, pois, está disponível no fim da edição, após os anúncios, reunindo imagens que retratam a participação da comunidade e a atmosfera do evento.
Galeria após o apoio comercial
*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Guabiruba então apresenta encanto rural no refúgio moldado por nove pôneis
2. Natal em Brusque: presépio criado por morador de 86 anos então encanta visitantes
Galeria de fotos
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK