Na tarde de domingo, 14, os bairros Rio Branco e Guarani, em Brusque, foram palco da 8ª edição da carreata Magia do Natal, uma das mais expressivas ações comunitárias do período natalino na cidade.

A iniciativa reuniu moradores ao longo do percurso e reafirmou a solidariedade como eixo central da mobilização promovida por empresas locais, com apoio direto de voluntários da comunidade.

Desde as horas que antecederam a saída da caravana, o clima era de expectativa.

Crianças se posicionavam nas calçadas acompanhadas por familiares, enquanto adultos observavam atentamente a movimentação que se intensificava pelas ruas.

Nesse contexto, o evento voltou a cumprir seu papel de integrar diferentes gerações em torno de um mesmo sentimento coletivo.

Natal em movimento

A saída ocorreu às 16h, em frente a uma empresa do setor têxtil. A partir desse ponto, a carreata seguiu pelas principais ruas do bairro Rio Branco e alcançou também o Guarani.

Ao longo do percurso, moradores se reuniam para acompanhar a passagem dos veículos decorados e receber os integrantes da ação, que distribuíam presentes e mantinham contato direto com o público.

Magia do Natal em números

Sobretudo, os números desta edição ajudam a dimensionar o alcance da mobilização.

Foram distribuídos 1.525 brinquedos, 330 kg de balas e 2.100 pacotes de pipoca, beneficiando centenas de crianças.

A ação contou com a participação de aproximadamente 50 voluntários, que atuaram de forma organizada durante todo o percurso.

Personagens do Natal

A caravana foi composta por personagens que reforçaram o imaginário natalino.

O Papai Noel esteve acompanhado da Mamãe Noel, do Christkind, de duendes e dos tradicionais pelznickel.

As figuras então despertaram entusiasmo e curiosidade, especialmente entre o público infantil, contribuindo para manter o ritmo do desfile ao longo do entardecer.

Espírito do Natal

Com efeito, a Magia do Natal reafirmou seu caráter coletivo ao reunir voluntários, moradores e representantes do setor produtivo em torno de um objetivo comum.

A articulação entre diferentes segmentos evidenciou o compromisso local com iniciativas que extrapolam o campo econômico e produzem impacto social direto na comunidade.

Além disso, a iniciativa reforçou valores como convivência, partilha e atenção ao próximo, perceptíveis tanto na organização do evento quanto na receptividade do público.

A cada trecho do percurso, novos grupos então se aproximavam, ampliando o alcance da ação e fortalecendo o sentimento de pertencimento entre os bairros envolvidos.

Por fim, a passagem da carreata encerrou a tarde com ruas movimentadas, famílias reunidas e um ambiente de celebração compartilhada.

As belas fotos

Para quem deseja reviver os principais momentos da Magia do Natal, registros ao longo do percurso ajudam a traduzir a dimensão e o alcance da iniciativa realizada nos bairros Rio Branco e Guarani.

Galeria de fotos

