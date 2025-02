Carreta com container tomba e interdita rua em Brusque

Uma carreta com container tombou e interditou a rua São Pedro, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 27. O acidente aconteceu no sentido Guabiruba.

Imagens foram enviadas por leitores ao jornal O Município. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foi acionada.

As rotas de desvio são pela rua São Leopoldo, próximo a loja Edinho Material de Construção, e também no entroncamento com o Posto Reis.

Segundo a GTB, houve apenas danos materiais e nenhum ferido. Uma motocicleta foi atingida pelo container. Pelas imagens, é possível ver que ela está debaixo dele.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: