Carreta pega fogo na divisa entre SC e PR

Concessionária divulga possível causa de incêndio

Carreta pega fogo na divisa entre SC e PR

Concessionária divulga possível causa de incêndio

Comente

Uma carreta pegou fogo na manhã deste domingo, 28, próximo ao pedágio de Garuva, no Norte de SC, entre as BRs 101 e 376. Segundo a Arteris, concessionária das rodovias, há cinco quilômetros de congestionamento no sentido sul.

Conforme a Arteris, o pneu da carreta estourou, iniciando um princípio de incêndio, que se espalhou para os demais pneus dos veículos. O relato é do motorista. Não há faixas interditadas, nem desvio.

O pedágio fica no início da Serra de Curitiba, principal acesso entre Santa Catarina e o Paraná. A fila vai do km 1 da BR-101 ao km 677 da BR-376.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo