Carreta pega fogo na divisa entre SC e PR
Concessionária divulga possível causa de incêndio
Concessionária divulga possível causa de incêndio
Uma carreta pegou fogo na manhã deste domingo, 28, próximo ao pedágio de Garuva, no Norte de SC, entre as BRs 101 e 376. Segundo a Arteris, concessionária das rodovias, há cinco quilômetros de congestionamento no sentido sul.
Conforme a Arteris, o pneu da carreta estourou, iniciando um princípio de incêndio, que se espalhou para os demais pneus dos veículos. O relato é do motorista. Não há faixas interditadas, nem desvio.
O pedágio fica no início da Serra de Curitiba, principal acesso entre Santa Catarina e o Paraná. A fila vai do km 1 da BR-101 ao km 677 da BR-376.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: