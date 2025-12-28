Carreta pega fogo na divisa entre SC e PR

Uma carreta pegou fogo na manhã deste domingo, 28, próximo ao pedágio de Garuva, no Norte de SC, entre as BRs 101 e 376. Segundo a Arteris, concessionária das rodovias, há cinco quilômetros de congestionamento no sentido sul.

Conforme a Arteris, o pneu da carreta estourou, iniciando um princípio de incêndio, que se espalhou para os demais pneus dos veículos. O relato é do motorista. Não há faixas interditadas, nem desvio.

O pedágio fica no início da Serra de Curitiba, principal acesso entre Santa Catarina e o Paraná. A fila vai do km 1 da BR-101 ao km 677 da BR-376.

