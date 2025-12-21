Carro atinge canteiro no bairro Souza Cruz, em Brusque

Homem recebeu atendimento

Um carro atingiu um canteiro central da rodovia no bairro Souza Cruz, em Brusque, na noite deste sábado, 20. O acidente aconteceu na rua Maximiliano Furbringer, em frente à Sancris.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem foi atendido pela equipe do Samu no local. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Imagem após o acidente mostra o veículo em cima do canteiro. O carro permaneceu aos cuidados da Polícia Militar durante o atendimento à ocorrência.

