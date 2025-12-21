Carro atinge canteiro no bairro Souza Cruz, em Brusque

Um carro atingiu um canteiro central da rodovia no bairro Souza Cruz, em Brusque, na noite deste sábado, 20. O acidente aconteceu na rua Maximiliano Furbringer, em frente à Sancris.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem foi atendido pela equipe do Samu no local. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Imagem após o acidente mostra o veículo em cima do canteiro. O carro permaneceu aos cuidados da Polícia Militar durante o atendimento à ocorrência.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

