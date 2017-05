Carro atinge motocicleta, motorista foge e deixa motociclista ferido

O piloto de uma motocicleta com placa de São José ficou gravemente ferido ao ser atingido por um veículo, por volta das 18h30 desta segunda-feira, 29. A colisão ocorreu na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, em frente à agência da Caixa Econômica Federal.

Após bater contra a motocicleta, o motorista fugiu do local. O motociclista porém, permaneceu no local, inconsciente. O Corpo de Bombeiros realizou o pré-atendimento e o encaminhou para o Hospital Azambuja com traumatismo craniano.

Até o fechamento desta edição ele não havia sido identificado. A Polícia Militar esteve no local e avaliará as imagens das câmeras de monitoramento da agência bancária para identificar o veículo envolvido no acidente.