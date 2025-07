Carro atinge poste na travessa Lagoa Dourada, em Brusque

Um homem de 28 anos teve ferimentos após colidir o carro que dirigia contra um poste na travessa Lagoa Dourada, em Brusque. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 8.

Imagens da colisão, divulgadas pela 3ª Companhia do 3º Batalhão Bombeiro Militar, de Brusque, mostram o carro com a frente danificada.

Quando os bombeiros chegaram, o motorista estava fora do veículo, com ferimentos na cabeça e no joelho. Além disso, se queixava de dores na perna.

Ainda de acordo com os bombeiros, ele não utilizava cinto de segurança no momento da colisão. O homem foi conduzido ao Hospital Azambuja.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: