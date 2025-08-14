Carro atinge poste no bairro Dom Joaquim, em Brusque

Um carro bateu contra um poste na madrugada desta quinta-feira, 14, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 5h20, na rua David Hort.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dentro do veículo estava um casal. O veículo era conduzido por um homem. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Militar também foi acionada para atender ao chamado.

