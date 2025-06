Carro bate em poste e bloqueia trânsito no Santa Luzia, em Brusque

Um carro colidiu com um poste, bloqueando o trânsito na região do bairro Santa Luzia, em Brusque, no fim da tarde deste domingo, 1º.

O acidente aconteceu por volta de 17h40 na altura da rua Augusto Klapoth. O carro envolvido no acidente é um Jetta, ocupado apenas pelo motorista.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas não localizaram o motorista.

O abastecimento de energia na região foi parcialmente afetado. A Celesc também está no local.