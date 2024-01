Carro bate em poste e motorista fica ferido no bairro Bateas, em Brusque

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste de energia elétrica na rua ua Bertoldo, localizada no bairro Bateas, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 13h deste sábado, 20.

O carro ficou bastante danificado, principalmente o para-choque. O motorista teve ferimentos leves, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido para o Hospital Azambuja.

Não há mais informações sobre a dinâmia do acidente ou o estado de saúde atualizado do condutor do veículo.

