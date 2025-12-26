Carro bate em poste no Aymoré, em Guabiruba

Mulher foi levada ao hospital

Carro bate em poste no Aymoré, em Guabiruba

Mulher foi levada ao hospital

Um carro atingiu um poste no bairro Aymoré, em Guabiruba, nesta sexta-feira, 26, por volta de meio-dia. O acidente aconteceu na rua Prefeito Carlos Boss, a estrada geral do Aymoré.

A motorista, de 48 anos, teve leve queimadura e escoriações nos braços, além de um ferimento na região abdominal. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelos bombeiros.

A dinâmica do acidente não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

