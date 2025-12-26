Carro bate em poste no Aymoré, em Guabiruba
Mulher foi levada ao hospital
Um carro atingiu um poste no bairro Aymoré, em Guabiruba, nesta sexta-feira, 26, por volta de meio-dia. O acidente aconteceu na rua Prefeito Carlos Boss, a estrada geral do Aymoré.
A motorista, de 48 anos, teve leve queimadura e escoriações nos braços, além de um ferimento na região abdominal. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelos bombeiros.
A dinâmica do acidente não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: