Carro cai às margens de via no bairro Nova Brasília, em Brusque

Equipes da GTB atuam na retirada do veículo

Carro cai às margens de via no bairro Nova Brasília, em Brusque

Equipes da GTB atuam na retirada do veículo

Comente

Um carro caiu às margens da rua Benjamin Beber, no bairro Nova Brasília, em Brusque, e provocou lentidão no trânsito na manhã desta segunda-feira, 29.

Equipes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) prestam apoio no local e atuam na retirada do veículo, com o objetivo de garantir a segurança durante o atendimento.

Até agora, não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre possíveis vítimas.

O trânsito segue lento no trecho afetado, e a orientação é para que motoristas evitem a área até a conclusão dos trabalhos e a liberação da via.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo