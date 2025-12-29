Carro cai às margens de via no bairro Nova Brasília, em Brusque

Um carro caiu às margens da rua Benjamin Beber, no bairro Nova Brasília, em Brusque, e provocou lentidão no trânsito na manhã desta segunda-feira, 29.

Equipes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) prestam apoio no local e atuam na retirada do veículo, com o objetivo de garantir a segurança durante o atendimento.

Até agora, não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre possíveis vítimas.

O trânsito segue lento no trecho afetado, e a orientação é para que motoristas evitem a área até a conclusão dos trabalhos e a liberação da via.

