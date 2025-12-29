Carro cai às margens de via no bairro Nova Brasília, em Brusque
Equipes da GTB atuam na retirada do veículo
Um carro caiu às margens da rua Benjamin Beber, no bairro Nova Brasília, em Brusque, e provocou lentidão no trânsito na manhã desta segunda-feira, 29.
Equipes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) prestam apoio no local e atuam na retirada do veículo, com o objetivo de garantir a segurança durante o atendimento.
Até agora, não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre possíveis vítimas.
O trânsito segue lento no trecho afetado, e a orientação é para que motoristas evitem a área até a conclusão dos trabalhos e a liberação da via.
