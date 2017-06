Carro cai em buraco causado pela chuva em Nova Trento

Um veículo caiu em um buraco na cabeceira de uma ponte, na localidade Aguti, no interior de Nova Trento. Segundo a Defesa Civil do município, o acidente aconteceu nesta segunda-feira, 5, pela manhã.

Segundo Eduardo Fabris da Silva, diretor da Defesa Civil, o fato aconteceu em uma ponte construída pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), mas ficou inacabada.

A prefeitura enviou ofício, dá dois meses, informando que a obra estava inacabada ao Deinfra, mas nada foi feito. O poder público municipal, então, fez um aterro provisório na cabeceira da ponte.

De acordo com Silva, com a água, o solo ficou mole e, quando o morador passou com o carro, acabou caindo. O resgate foi feito sem problemas e ninguém ficou ferido. O Deinfra já foi notificado do acidente, novamente.

Contingência

O prefeito Gian Voltolini realizou uma reunião de emergência, logo após o meio-dia, com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para avaliar a situação e traçar o planejamento para o restante do dia.

“Estamos na normalidade [no momento], mas há previsão de mais chuva no fim da tarde, por isso vamos colocar o plano de contingência em prática”, afirma Silva.

Mais cedo, Voltolini assinou decreto, no qual suspendeu as aulas da rede municipal de ensino por tempo indeterminado, devido às chuvas intensas e a previsão de que haverá mais transtornos.