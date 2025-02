Carro cai em buraco na avenida Beira Rio, em Brusque; secretaria de Obras se manifesta

Um carro caiu em um buraco na Avenida Beira Rio, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 7. O motorista, que trabalha com aplicativos de mobilidade, deixou o local após constatar que o veículo não sofreu danos. Imagens do acidente foram enviadas ao jornal O Município.

A situação, que vem preocupando moradores há mais de uma semana, já foi comunicada à secretaria de Obras por meio da ouvidoria. No entanto, até o momento, nenhuma solução foi apresentada.

Segundo um morador que entrou em contato com o jornal O Município, o maior receio era justamente que um veículo caísse no buraco, uma vez que o asfalto vinha cedendo e o buraco aumentando progressivamente. A tampa de um bueiro, que antes cobria o local, já não é mais visível, pois também caiu dentro do próprio buraco.

“Inclusive, ali embaixo passa uma tubulação de gás. Já informamos a companhia responsável sobre a situação, e eles enviaram uma equipe para avaliar. No entanto, disseram que precisam aguardar uma providência por parte da prefeitura”, relatou o morador.

Após o acidente registrado nesta manhã, um homem, que aparentava ser funcionário da prefeitura, esteve no local e sinalizou a área com cones e faixas.

Segundo o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, o problema deve ser resolvido até o início da próxima semana.

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Construção de grande ponte em Brusque com 100 metros de vão livre e três pistas está em análise

2. Show gratuito, festa de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Guaba Bowl: evento reúne fãs de futebol americano para assistir ao Super Bowl em Guabiruba

4. VÍDEO – Homem com faca entra em farmácia e rouba cerca de R$ 15 mil no Águas Claras, em Brusque

5. Motorista será indenizada por acidente causado por ambulância em alta velocidade em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: