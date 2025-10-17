Carro danifica placas solares de empresa ao cair em barranco em Botuverá

Um carro saiu da pista e caiu em um barranco na manhã desta sexta-feira, 17, na rodovia Pedro Merísio, no bairro Pedras Grandes, em Botuverá. O acidente foi registrado por volta das 10h39 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu. Dois homens estavam dentro do carro, um deles foi levado ao hospital com ferimentos leves.

De acordo com os bombeiros, o carro HB20S branco saiu da pista e despencou em uma ribanceira, parando tombado entre placas de energia solar de uma empresa às margens da rodovia.

O passageiro, de 41 anos, conseguiu sair do automóvel por conta própria. Ele estava consciente, orientado e sem ferimentos aparentes, recusando encaminhamento ao hospital. Já o motorista, um idoso de 75 anos, ficou preso no interior do veículo e apresentava um corte na mão direita, na cabeça e escoriações na face e no pescoço.

Para a retirada do condutor, os bombeiros acionaram apoio de outras viaturas. Após o resgate, o idoso foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja pela equipe do Samu. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Atualização 16h: Diferente do que a reportagem informou anteriormente, o veículo não caiu em uma empresa de placas solares, mas sim danificou estruturas pertencentes a uma empresa de confecção. A matéria já foi atualizada.

