Carro cai em ribanceira e para às margens do rio Itajaí-Mirim, em Brusque
Corpo de Bombeiros foi acionado até o local
Um carro foi encontrado às margens do rio Itajaí-Mirim, na manhã deste domingo, 24. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas até a rua Pedro Werner, no bairro Jardim Maluche, em Brusque.
O veículo desceu a ribanceira e parou às margens do rio, com a parte dianteira já dentro da água. Será necessário um guincho para retirar o carro do local.
Segundo informações dos bombeiros, o condutor do veículo não estava mais no local quando os socorristas chegaram. Não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.