Carro cai em ribanceira no Limeira, em Brusque

Um carro caiu em uma ribanceira no bairro Limeira, em Brusque, no início da tarde desta sexta-feira, 29. O acidente aconteceu por volta das 12h20, na rua Estrela Dourada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que não houve vítimas.

Segundo os socorristas, o veículo, um Polo preto, desceu sozinho a ribanceira. Ele desceu aproximadamente 40 metros da rua até um ribeirão.

Conforme informações da Rádio Araguaia, o motorista relatou que havia estacionado o carro e deitado para descansar. Ele não soube afirmar se esqueceu de acionar o freio de mão.

