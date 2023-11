Carro cai no mar na madrugada desta terça-feira em Florianópolis

Um carro caiu no mar em Florianópolis na madrugada desta terça-feira, 14. O acidente aconteceu por volta das 1h20 e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima, condutora do veículo, já fora do veículo. Ela saiu sozinha e não apresentava lesões.

A equipe aguardou a chegada do guincho e auxiliou a retirada utilizando uma cinta. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

