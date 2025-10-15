Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira

Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 15. O caso aconteceu por volta das 14h, no bairro Rio Branco. Segundo testemunhas, o motorista, de 18 anos, subiu em cima do veículo, uma Renault Duster, para aguardar o Corpo de Bombeiros.

A queda ocorreu próximo a rua Ernesto Bianchini. O jovem conseguiu ligar para o pai, que chegou junto com os bombeiros no local.

Thiago Facchini/O Município

*Colaboração: Thiago Facchini

