Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque
Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira
Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 15. O caso aconteceu por volta das 14h, no bairro Rio Branco. Segundo testemunhas, o motorista, de 18 anos, subiu em cima do veículo, uma Renault Duster, para aguardar o Corpo de Bombeiros.
A queda ocorreu próximo a rua Ernesto Bianchini. O jovem conseguiu ligar para o pai, que chegou junto com os bombeiros no local.
*Colaboração: Thiago Facchini
